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مدير جامعة الكويت بالإنابة تقوم بزيارة تفقدية لمباني مدينة صباح السالم الجامعية

22 نوفمبر، 2022
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قامت مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذة الدكتورة سعاد محمد الفضلي بزيارة تفقدية لمدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية وذلك صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022، وقد رافقها خلال الزيارة القائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي د.محمد عبدالغني الملا، والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق ومدير إدارة الإنشاءات والصيانة م. حميدة الخالدي، ومدير البرنامج الإنشائي السابق أ.د. خالد الهزاع، وأ.د. أيمن الزايد، ود.عبدالله الهندال، ومدير إدارة مكتب مدير الجامعة محمد السليمان، والقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي.

وشملت الزيارة مشروع المباني الإدارية برج الإدارة وقاعة الدانة وقاعة مجلس الجامعة، حيث تم الاطلاع والتأكد من جهوزية المباني استعداداً للانتقال لمدينة صباح السالم الجامعية.

وقد أشادت أ. د. الفضلي بجهود جميع القائمين على المشروع، وشددت على ضرورة الإسراع بتسليم المباني الإدارية، والعمل على الانتهاء من جميع الملاحظات بالسرعة الممكنة.

من الزيارة
من الزيارة
من الزيارة
من الزيارة
من الزيارة
المصدر
بيان صحفي
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22 نوفمبر، 2022
0 42 دقيقة واحدة

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