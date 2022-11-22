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اجتماع تنسيقي بين وزارتي التربية والإعلام بشأن طباعة الكتب المدرسية

22 نوفمبر، 2022
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عقَد وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء مع الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الإعلام لافي السبيعي والوفد المرافق له ، للتباحث في انطلاق طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2024/2023 وذلك وفق خطة الوزارتين التي تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة في الترشيد واستثمار الإمكانات البشرية والمادية من موارد وإمكانات تقنية وفنية.

وعرض ممثلو وزارة الإعلام خلال الاجتماع نسخة من أول كتاب مدرسي تمت طباعته في مطبعة الحكومة كتجربة أولى بالتعاون مع قطاع البحوث التربوية والمناهج.

وتبادل المجتمعون الآراء بشأن الإجراءات والآليات المقترحة لطباعة الكتب المدرسية من الناحيتين الفنية والمادية وتم الاتفاق على ضرورة وضع آليات ونظم واضحة تكون بمثابة خارطة طريق للمضي قدما في الإجراءات التنفيذية وتحديد المهام والأدوار، لإنجاز العمل بالسرعة المطلوبة وذلك في ضوء الكميات الكبيرة من النسخ والكتب المراد طباعتها لمختلف المراحل الدراسية.

وحضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار ، و الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج بالتكليف أنوار الحمدان ومنسق مطبعة الحكومة مع وزارة التربية عادل الراشد ،ومن الادارة المالية في وزارة الاعلام احمد اشكناني و مستشار مكتب وزير الاعلام ناصر الخالد.

المصدر
بيان صحفي
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22 نوفمبر، 2022
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