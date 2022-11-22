أمين مجلس التعاون يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بالفوز التاريخي لمنتخب السعودية على الأرجنتين

هنأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف اليوم الثلاثاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم (قطر 2022).

وأشاد الحجرف في بيان صادر عن أمانة مجلس التعاون بأداء المنتخب السعودي “المميز والرائع” عقب الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف في أولى مبارياته امام المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم المقامة في قطر ليوثق بذلك “تاريخا جديدا لكرة القدم السعودية والعربية”.

وهنأ الحجرف في هذا السياق لاعبي وجماهير ومشجعي الفريق السعودي على هذا “الاداء التاريخي”.

وأعرب عن سعادته وفخره بهذا الفوز الرياضي الكبير والذي يضاف لرصيد الإنجازات التي تحققت للمملكة والتي تشكل “مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول مجلس التعاون والدول العربية” متمنيا للرياضة الخليجية دوام التأهل والتقدم في كافة المحافل.

وكان المنتخب السعودي قد حقق اولى مفاجآت المونديال اليوم بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف سجلت عبر نجميه صالح الشهري وسالم الدوسري فيما أحرز هدف الارجنتين اسطورته ليو ميسي من ضربة جزاء وذلك في اولى مباريات المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.