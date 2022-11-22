“هيئة القصر” توقع اتفاقية شراكة مع مستشفيات الضمان الصحي

أعلنت هيئة شؤون القصر توقيع اتفاقية شراكة مع شركة مستشفيات الضمان الصحي للاستثمار في عقار الرقعي المملوك للهيئة وتحويله إلى مستوصف صحي أهلي بما يتوافق مع قوانين واشتراطات وزارة الصحة.

وأكد مدير عام الهيئة بالإنابة حمد البرجس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء حرص الهيئة على تنفيذ خطتها الاستثمارية في القطاع العقاري لتعزيز مواردها عبر تطوير المزيد من العقارات التي تلبي حاجة السوق.

وشدد البرجس عن التزام الهيئة في تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية في مجال استغلال عقاراتها وإدارتها مع تطوير اساليبها بما ينعكس إيجابا على سوق العقارات وعوائدها بما فيها الخدمات المقدمة للمستأجرين.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) ثامر عرب وفق البيان ترحيبه بالتعاقد مع (شؤون القصر) مؤكدا على أن العقار يمثل إضافة مهمة لعمل الشركة وخدماتها الصحية.

وأكد عرب أهمية التعاون بين مختلف الجهات في دولة الكويت لدعم وتطوير القطاع الصحي إذ تعد (ضمان) أول جهة في الشرق الأوسط تقدم خدماتها بالنظام المتكامل للمحافظة على الصحة (HMO) من خلال توفي الضمان الصحي.

وتمتلك الهيئة العامة لشؤون القصر محفظة عقارية متنوعة تضم مجموعة من العقارات الاستثمارية والسكنية والإدارية إضافة الى أراضي فضاء في مختلف مناطق الكويت وتتعاون مع القطاع الخاص والشركات الوطنية في عمليات الانشاء والإدارة.