“الصحة”: حريصون على التنسيق بين مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية لمكافحة الأمراض المزمنة

“الصحة”: حريصون على التنسيق بين مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية لمكافحة الأمراض المزمنة

أكدت وزارة الصحة حرصها على التنسيق بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية إلى جانب البرامج الفعالة التي تقيمها إدارة تعزيز الصحة والسياسات والتوجيهات المنبثقة من فريق العمل الوطني وذلك لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء بمناسبة افتتاح أعمال مؤتمر اليوم العالمي للسكري تحت شعار (المعرفة لمواجهة المستقبل) الذي يأتي تزامنا مع مرور 100 عام على اختراع الأنسولين.

وأوضحت الوزارة أن المؤتمر سلط الضوء على أهمية التوعية بداء السكري وكيفية الوقاية منه وتقديم العلاج المناسب تفاديا لمضاعفاته.

ولفتت إلى أن اختيار شعار المؤتمر هذا العام يؤكد الجهود المستمرة لتوفير أحدث العلاجات لمرضى السكري.

بدوره أكد رئيس رابطة السكر الكويتية الدكتور وليد الضاحي وفق البيان أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم نشر التوعية للمواطنين والعمل على تقليص عدد المصابين بداء السكري سنويا من خلال التعريف بأساليب التغذية الصحيحة وأهمية ممارسة الرياضة.

وأشار الضاحي إلى أن جمعية السكري الكويتية تسعى دائما إلى التكامل مع جميع الخدمات التي توفرها دولة الكويت في القطاع الصحي.

من جانبها أشادت رئيس القطاع الطبي بمعهد دسمان للسكري الدكتورة إباء العزيري بجهود المشاركين في المؤتمر ومواضيع الجلسات التي تعكس مدى الاهتمام بمرضى السكري إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب لأحدث أساليب التشخيص والعلاج.