عبدالله الأنبعي يقترح تعيين الدارسين على نفقتهم في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي

أعلن النائب عبدالله الأنبعي عن تقدمه باقتراح برغبة بإمكانية تعيين الدارسين على نفقتهم الخاصة في الجامعات المعتمدة لدى الجهات المختصة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفرض نسبة‏ التكويت على الجامعات والمعاهد الخاصة فور وجود الحاجة إلى ذلك بالإضافة إلى فرض أولوية الطاقات الوطنية في إعلانات شواغر التعيين.

وقال الأنبعي في الاقتراح برغبه المقدم انطلاقاً من الحرص على المال العام والحرص على استغلال الطاقات الوطنية المهدرة ، يجب ‏إلغاء قرارات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيما يخص عدم تعيين الدكاترة غير المبتعثين‏.

وطالب الأنبعي بوضع آلية وقائمة في الجامعات المعتمدة لدى الجهات المعتمدة لدى الجهات ، فلا يعقل استبعاد من قام بالدراسة على نفقته الخاصة ووفر على المال العام الكثير من التعيين لكي لا نضطرهم إلى اللجوء للمحاكم الإدارية ما سيتسبب في إنهاك لمحاكم الدولة.

وتابع الانبعي أن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا يتم التعيين فيهما إلا للمبتعثين عن طريقهما ، خصوصا أن من درس على ‏نفقته الخاصة قد يكون تخرج من جامعات مرموقة تفوق في تقنيتها بعض الجامعات التي تم الابتعاث إليها.