وزير الحج والعمرة السعودي: تعاون مستمر مع “الاوقاف” الكويتية بخدمات الحج والعمرة

أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة استمرار التعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية في كل ما يتعلق بخدمات الحج والعمرة.

وقال الربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم بمقر السفارة السعودية بالكويت اليوم الثلاثاء بحضور السفير السعودي إن إصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة في الروضة الشريفة من خلال تطبيق (نسك) متاح للمعتمرين القادمين من دولة الكويت داعيا المواطنين والمقيمين للاطلاع على الخدمات عبر موقع الوزارة وحساباتها الإلكترونية وتطبيق (نسك) nusuk.sa.

وأشار إلى أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أشرفت على تنفيذ الأعمال التطويرية المستمرة في البنية التحتية والتنظيمية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين ضمن أحد أكبر المشاريع التطويرية على مستوى العالم.

ولفت إلى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما في ذلك أتمتة إجراءات حجز الخدمات من سكن وتنقل داخل المدن السعودية وبخطوات بسيطة من كل مكان حول العالم وعلى مدار الساعة عبر تطبيق نسك.

وأفاد بأن إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والحصول عليها بشكل مباشر مع إمكانية أداء العمرة لمن يحمل أي نوع من أنواع التأشيرات والتي تمكنه من الإقامة والتجول في مدن المملكة بكل أريحية لمدة 90 يوما.

وأوضح أن النقلة النوعية التي يشهدها قطاع العمرة في المملكة بشراكة كافة الجهات الحكومية ومزودي الخدمات من القطاع الخاص أسهمت في صناعة تحول رقمي وإيجاد حزمة من التسهيلات والخدمات والحلول الرقمية تحت مظلة برنامج -خدمة ضيوف الرحمن- أحدالبرامج التنفيذية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وعبر عن شكره لدولة الكويت على منحه وسام المعلوماتية من جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح لوزارة الحج والعمرة والامتنان على كرم الاستقبال.