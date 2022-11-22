وزير التجارة والصناعة مازن الناهض يكرم رئيس الوفد الإمارات عميد ركن سعيد محمد الجابري

وزير التجارة: أولوياتنا تحسين بيئة الأعمال وتوفير السلع ورقابتها لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي

22 نوفمبر، 2022
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أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أن الوزارة تولي اهتماما في تحسين بيئة الأعمال وضمان توفر السلع الأساسية ومراقبة أسعارها وصولا لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

جاء ذلك في تصريح للوزير الناهض نقله بيان صحفي صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء بمناسبة استقباله وفدا عسكريا من كلية الدفاع الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعدد من المسؤولين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الإمارات وذلك للتعرف والاطلاع على تجارب الكويت في هذه المجالات.

وأضاف الوزير الناهض أن الكويت تولي اهتماما خاصا بتشجيع ودعم الصناعات عالية التقنية وصديقة للبيئة مثمنا دور هيئة تشجيع الإستثمار الكويتية في توفير وخلق الفرص وإتاحة المناخ المناسب للمستثمر الخارجي.

وأفاد بأن عمل الوزارة الحالي والمستقبلي هو تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين بالإضافة إلى الإهتمام بالجانب الصناعي والصناعات التي تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والدوائي على وجه الخصوص.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الإقتصادية والتجارية والتكنولوجية ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.

وافتتح الوفد الإماراتي اللقاء بالإستفسار عن أبرز الأهداف والتحديات التي تواجه وزارة التجارة الكويتية في الفترة الحالية.

المصدر
كونا
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22 نوفمبر، 2022
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