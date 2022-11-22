بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 6.3 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 6.3 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 3ر6 نقطة ليبلغ مستوى 13ر7572 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 في المئة.

وتم تداول 12ر151 مليون سهم عبر 8866 صفقة نقدية بقيمة 9ر40 مليون دينار (نحو 124 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 03ر16 نقطة ليبلغ مستوى 17ر5656 نقطة بنسبة انخفض بلغت 28ر0 في المئة من خلال تداول 8ر94 مليون سهم عبر 3792 صفقة نقدية بقيمة 11 مليون دينار (نحو 3ر33 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 04ر3 نقطة ليبلغ مستوى 71ر8483 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 04ر0 في المئة من خلال تداول 2ر56 مليون سهم عبر 5074 صفقة بقيمة 8ر29 مليون دينار (نحو 2ر90 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر11 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5822 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 20ر0 في المئة من خلال تداول 4ر82 مليون سهم عبر 2635 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 مليون دينار (نحو 30 مليون دولار).

وكانت شركات (كويت ت) و(وطنية م ب) و(الأنظمة) و(المعدات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(زين) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(امتيازات) و(صلبوخ) و(فيوتشر كيد) الأكثر انخفاضا.