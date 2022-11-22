الصيفي الصيفي يقترح إنشاء عدد أكبر من المدارس في الفنيطيس والعقيلة وابو فطيرة والمسايل

الصيفي الصيفي يقترح إنشاء عدد أكبر من المدارس في الفنيطيس والعقيلة وابو فطيرة والمسايل

أعلن النائب الصيفي مبارك الصيفي عن تقدمه باربع اقتراحات برغبة بإنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في مناطق الفنيطيس، والعقيلة، وابو فطيرة ، والمسايل.

ونص الاقتراح الأول على ما يلي:

استناداً على برنامج العمل الحكومي وعلى خطة وزارة التربية في تطوير البنية التحتية للبيئة التعليمية، وفي ضوء النمو السكاني الذي تشهده منطقة الفنيطيس وما يترتب عليه من مواكبة في تقديم الخدمات لقاطنيها، وحرصاً على تهيئة أفضل الظروف التي تضمن حق التعليم لأجيالنا الناشئة.

لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي:

“إنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في منطقة الفنيطيس “.(إع)

ونص الاقتراح الثاني على ما يلي:

استناداً على برنامج العمل الحكومي وعلى خطة وزارة التربية في تطوير البنية التحتية للبيئة التعليمية، وفي ضوء النمو السكاني الذي تشهده منطقة العقيلة وما يترتب عليه من مواكبة في تقديم الخدمات لقاطنيها، وحرصاً على تهيئة أفضل الظروف التي تضمن حق التعليم لأجيالنا الناشئة.

لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي:

“إنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في منطقة العقيلة”.(إع)

ونص الاقتراح الثالث على ما يلي:

استناداً على برنامج العمل الحكومي وعلى خطة وزارة التربية في تطوير البنية التحتية للبيئة التعليمية، وفي ضوء النمو السكاني الذي تشهده منطقة أبو فطيرة وما يترتب عليه من مواكبة في تقديم الخدمات لقاطنيها، وحرصاً على تهيئة أفضل الظروف التي تضمن حق التعليم لأجيالنا الناشئة.

لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي :

“إنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في منطقة أبو فطيرة “. (إع)

ونص الاقتراح الرابع على ما يلي:

استناداً على برنامج العمل الحكومي وعلى خطة وزارة التربية في تطوير البنية التحتية للبيئة التعليمية، وفي ضوء النمو السكاني الذي تشهده منطقة المسايل وما يترتب عليه من مواكبة في تقديم الخدمات لقاطنيها، وحرصاً على تهيئة أفضل الظروف التي تضمن حق التعليم لأجيالنا الناشئة.

لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي :

“إنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في منطقة المسايل “.