النائب الصيفي الصيفي

الصيفي الصيفي يقترح إنشاء عدد أكبر من المدارس في الفنيطيس والعقيلة وابو فطيرة والمسايل

22 نوفمبر، 2022
0 7 دقيقة واحدة

أعلن النائب الصيفي مبارك الصيفي عن تقدمه باربع اقتراحات برغبة بإنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في مناطق الفنيطيس، والعقيلة، وابو فطيرة ، والمسايل.

ونص الاقتراح الأول على ما يلي:

استناداً على برنامج العمل الحكومي وعلى خطة وزارة التربية في تطوير البنية التحتية للبيئة التعليمية، وفي ضوء النمو السكاني الذي تشهده منطقة الفنيطيس وما يترتب عليه من مواكبة في تقديم الخدمات لقاطنيها، وحرصاً على تهيئة أفضل الظروف التي تضمن حق التعليم لأجيالنا الناشئة.

لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي:

“إنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في منطقة الفنيطيس “.(إع)

ونص الاقتراح الثاني على ما يلي:

استناداً على برنامج العمل الحكومي وعلى خطة وزارة التربية في تطوير البنية التحتية للبيئة التعليمية، وفي ضوء النمو السكاني الذي تشهده منطقة العقيلة وما يترتب عليه من مواكبة في تقديم الخدمات لقاطنيها، وحرصاً على تهيئة أفضل الظروف التي تضمن حق التعليم لأجيالنا الناشئة.

لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي:

“إنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في منطقة العقيلة”.(إع)

ونص الاقتراح الثالث على ما يلي:

استناداً على برنامج العمل الحكومي وعلى خطة وزارة التربية في تطوير البنية التحتية للبيئة التعليمية، وفي ضوء النمو السكاني الذي تشهده منطقة أبو فطيرة وما يترتب عليه من مواكبة في تقديم الخدمات لقاطنيها، وحرصاً على تهيئة أفضل الظروف التي تضمن حق التعليم لأجيالنا الناشئة.

لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي :

“إنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في منطقة أبو فطيرة “. (إع)

ونص الاقتراح الرابع على ما يلي:

استناداً على برنامج العمل الحكومي وعلى خطة وزارة التربية في تطوير البنية التحتية للبيئة التعليمية، وفي ضوء النمو السكاني الذي تشهده منطقة المسايل وما يترتب عليه من مواكبة في تقديم الخدمات لقاطنيها، وحرصاً على تهيئة أفضل الظروف التي تضمن حق التعليم لأجيالنا الناشئة.

لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي :

“إنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في منطقة المسايل “.

المصدر
الدستور
الوسوم
22 نوفمبر، 2022
0 7 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

“الميزانيات” تطالب بمراجعة التشريعات والضوابط المنظمة للعمل المالي والإداري في الدولة وتطويرها بشكل دوري

22 نوفمبر، 2022

عادل الدمخي: صدور العفو الخاص من القيادة السياسية حدث تاريخي يعبر عن مصالحة وطنية حقيقية

22 نوفمبر، 2022

السعدون يستقبل الوزير عمار العجمي يرافقه وفد كلية الدفاع الإماراتية

22 نوفمبر، 2022

خالد الطمار يقترح منح إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافق مريض العلاج بالخارج خلال المدة المقررة للعلاج

22 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى