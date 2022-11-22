وزير الداخلية يكرم المواطنين اللذين شاركا في إلقاء القبض على مقيم من جنسية آسيوية يقوم بترويج المواد المخدرة

وزير الداخلية: التصدي لآفة المخدرات مسؤولية الجميع بتكامل الجهود وتضافرها

22 نوفمبر، 2022
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أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء أن التصدي لآفة المخدرات مسؤولية الجميع مما يستدعي تكامل وتضافر الجهود لمحاربة هذا الخطر الذي يداهم مجتمعنا.

جاء ذلك وفق بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الثلاثاء خلال تكريم الشيخ طلال الخالد مواطنين شاركا في إلقاء القبض على مقيم من جنسية آسيوية يقوم بترويج المواد المخدرة في احدى المناطق السكنية.

وأعرب وزير الداخلية عن شكره للمواطنين يوسف العنزي وبدر العنزي على يقظتهما وإحساسهما بالمسؤولية تجاه هذا الخطر الذي يهدد مجتمعنا لافتا إلى ان المواطنين أثبتوا أن كل مواطن خفير وأنهم شركاء مع إخوانهم رجال الأمن في مكافحة آفة المخدرات والحفاظ على شباب الوطن.

وشدد على “أننا لن نسمح بالمساس والضرر بأبنائنا وشبابنا وسلب مستقبلهم” مشيرا إلى أن الجهود الأمنية مستمرة لمحاربة كل عمليات وأنواع التهريب وضبط كل من تسول له نفسه جلب والاتجار بالمواد المخدرة بكل أنواعها وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة.

المصدر
كونا
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22 نوفمبر، 2022
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