سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضور ممثل سموه سمو ولي العهد حفل تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية الـ21

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أقيم ظهر اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورة الجائزة الواحدة والعشرين (2021) وذلك بقصر بيان.

ووصل ممثل سموه رعاه الله إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح والسادة أعضاء اللجنة المنظمة العليا.

هذا وألقت رئيس مجلس أمناء الجائزة كلمة هذا نصها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه

سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله

الضيوف الكرام

إن الجائزة تنعطف نحو عقدها الثالث لتكون خير شاهد على التميز الرقمي للأفراد والمؤسسات ولتبرز نماذج عالمية رائدة وليدة التمازج بين العالمين التقليدي والافتراضي وتمضي باقتدار نحو تطوير عالم رقمي مستدام معتمدة على أفكار مبتكرة وإرادة نيرة.

ممثل حضرة صاحب السمو

إن منارات الأمم وركائز نهضتها يصنعها قادتها وأمراؤنا خير من يمثل ذلك برؤاهم الثاقبة وحكمتهم البالغة وسعيهم الحثيث نحو التحديث وإن كلماتنا تتقاصر عن الإيفاء بحقهم من الشكر والامتنان.

وإلى الكوكبة التي تألقت بالفوز أرفع درجات التهاني والتبريكات وللمتطوعين الكرام التقدير والاحترام.

وستبقى الكويت في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين درة الأوطان ودار الأمن والأمان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كما ألقى ممثل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة كلمة بمناسبة منح وزارة الحج والعمرة وسام المعلوماتية هذا نصها:

ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد أثناء حضوره حفل تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية الـ21

“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة حفظه الله.

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بداية أقدم شكري وامتناني لراعي الحفل سمو أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه وللقائمين على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها ال21 لدعمها وتشجيعها المستمر والاهتمام بكل جديد في عالم التقنية والابتكار.

إن منح وزارة الحج والعمرة وسام المعلوماتية يعد فخرا وتتويجا للجهود التي تقوم بها الوزارة بدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن عبر حلول رقمية تسهم في رفع جودة الخدمات وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية تحقيقا لمستهدفات برنامج “خدمة ضيوف الرحمن – أحد برامج رؤية السعودية 2030”.

لقد سجل تطبيق “نسك” (اعتمرنا سابقا) أكثر من 50 مليون عملية إصدار تصاريح لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة منذ إطلاقه منها 24 مليون تصريح خلال العام الجاري 2022 ويعمل التطبيق على تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة امتدادا لدوره البارز أثناء جائحة كوفيد 19 حيث ساهم مع بقية التطبيقات الذكية التي أطلقتها الحكومة السعودية في حماية زوار الحرمين الشريفين أثناء الجائحة وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يحفظهما الله التي تقضي بأن تكون “صحة الإنسان أولا”.

ختاما.. أود القول إن هذا التكريم من سمو أمير دولة الكويت حفظه الله يعد الحافز الأكبر على بذل المزيد من التميز لتحقيق الإبداع والابتكار خدمة لأوطاننا الغالية.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته”.

هذا وقد تفضل ممثل سموه حفظه الله بتكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد وتم تقديم هدية تذكارية لممثل سموه رعاه الله بهذه المناسبة.

وقد غادر ممثل سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد يرحب برئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح