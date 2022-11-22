“زين” اختتمت بنجاح جولة Dubai Roadshow لتسريع الشركات الناشئة

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن اختتامها بنجاح لجولة Dubai Roadshow بمُشاركة 10 شركات كويتية تكنولوجية ناشئة في دبي، وذلك ضمن الدورة السابعة من برنامجها المُبتكر Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة.

وتعتبر هذه الجولة أولى محطات برنامج التسريع الإقليمي الخاص ببرنامج ZGI، والتي شارك فيها 10 شركات ناشئة من أصل 30 شركة كويتية تم اختيارها من قبل لجنة التحكيم المكونة من خبراء ريادة الأعمال والابتكار ومُمثلي الشركات الاستثمارية وشركات تسريع الشركات الناشئة، وسيضم برنامج التسريع الإقليمي جولات مُقبلة إلى كل من القاهرة والرياض من المقرر انطلاقها قريباً.

وشارك أصحاب الشركات العشر في الجولة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام في دبي، وشملت جلسات استشارية وورش عمل ولقاءات تنويرية بين المبادرين ومسؤولين تنفيذيين ومستثمرين من كبرى شركات المنطقة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من مراكز الإبداع ومسرعات الشركات الناشئة، وجلسات حوارية مفتوحة مع مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال البارزين لمشاركة خبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم مع المشاركين.

وشملت الجولة لقاءً مع رئيس “ومضة كابيتال” للاستثمار ومؤسس شركة “أرامكس” فادي غندور، بالإضافة إلى زيارة خاصة لمركز الابتكار في مقر Google الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولقاءات مع مسؤولي وحدة التكنولوجيا المالية في مجموعة ماجد الفطيم، ومسؤولي منصة in5 Dubai المتكاملة للابتكار، ومنصة AstroLabs للمنظومات التكنولوجية، وغيرهم.

المشاركون في برنامج ZGI بمقر Google في دبي

وشارك في الجولة 10 شركات كويتية ناشئة تعمل في مجالات التكنولوجيا النامية، وهي منصة Bussiness4Sale للفرص الاستثمارية، ومنصة Bazaar Gate للمتاجر الإلكترونية، ومنصة Matrii لخدمات التنظيف، وتطبيق “موتري” لوكالات السيارات، وتطبيق Punch لبرامج الولاء، وتطبيق Yuehlia لمنتجات الأمهات والأطفال، ومنصة Phinests للأعمال الحرة، ومنصة “تدلل” لخدمات الهدايا، ومنصة Enabill لخدمات الدفع الإلكتروني للمطاعم، ومنصة The Wish List للعلامات التجارية وشركات التجزئة.

وانطلقت مؤخراً الدورة السابعة من برنامج زين المُبتكر بحلّة جديدة كلياً بالتعاون مع مؤسسة Brilliant Lab بهدف تطوير منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة والابتكارات الرقمية في مجتمع الأعمال الناشئة الكويتي والتوسّع به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف برنامج ZGI إلى الأخذ بيد المبادرين نحو الفرص والخبرات التي تضمن لهم النمو المُستدام، ليس لتنمية شركاتهم فحسب، بل لتنمية أنفسهم كأشخاص مُنتجين أيضاً، كما تحرص زين على الاستفادة من شبكة شركائها الواسعة لإيصال مُبادريها بالصناديق الاستثمارية وشركاء النجاح لكي تساعدهم على وضع خطوة أولى ثابتة في عالم الأعمال.

ويبرز البرنامج جهود زين في دعم أعمال الشركات التكنولوجية الناشئة والتزامها المُتنامي نحو مُمارستها للاستدامة المُجتمعية، إذ أنها حريصة على وضع بصمة إيجابية، وتبنّي القضايا الأكثر أهميةً في المجتمع، من أبرزها دعم رواد الأعمال والشباب وتشجيع الابتكار الرقمي، ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها.

الجولة شملت زيارة إلى وحدة التكنولوجيا المالية في مجموعة ماجد الفطيم