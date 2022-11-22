وفد مجموعة المرأة الدولية يقوم بزيارة ميدانية للخطوط الجوية الكويتية

قام وفد من مجموعة المرأة الدولية برئاسة السيدة غادة شوقي، رئيسة المجموعة وحرم سفير جمهورية مصر العربية، بزيارة ميدانية للخطوط الجوية الكويتية يوم الأحد 20 نوفمبر 2022.

وكان في استقبال العضوات وفد من دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة. وقد تم ترتيب جولة منظمة في قسم الهندسة من قبل المهندس عبدالله الحبيب، حيث قدم لمحة عامة عن تاريخ الخطوط الجوية الكويتية منذ إنشائها في عام 1954 حتى يومنا هذا ، تم ذكر جزء منها الدور المستمر والفعال لقسم الهندسة منذ وصول الطائرة من المصنع (الشركة المصنعة) حتى دخولها الخدمة وتقديم الصيانة المستمرة لها.

وأوضح الحبيب طريقة الصيانة الدورية التي تقدمها الدائرة الهندسية للأسطول بأكمله والذي يضم حاليا 33 طائرة ، وحرصها على السلامة العامة لعملائها الكرام.

كما تم تقديم شرح مفصل عن أنواع الطائرات التي تستخدمها الخطوط الجوية الكويتية منذ عام 1954 وحتى الآن ، مع ذكر الطائرات الحديثة وأنواعها ومميزاتها.

وقام الوفد بجولة داخل طائرات A320neo و A330neo وطائرات البوينج طراز B777 حيث تم اطلاعه على المقاعد وعلى نوعية الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الكويتية للمسافرين على متنها.

وفي نهاية الجولة قام المهندس عبدالله الحبيب بالرد على جميع الاستفسارات والاسئلة التي طرحتها مجموعة المرأة الدولية.

وقدمت السيدة غادة شوقي نيابة عن المجموعة درعًا فخريًا للتعبير عن امتنانها للخطوط الجوية الكويتية وسلمت شهادات تقدير للمهندس عبدالله الحبيب وموظفو إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة.