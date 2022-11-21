وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

وزير الطاقة السعودي ينفي وجود نقاش مع منتجي “أوبك +” بشأن زيادة إنتاج النفط

21 نوفمبر، 2022
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نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية تناقش مع المنتجين الآخرين في تحالف (أوبك +) حاليا زيادة إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين إنه “من المعروف ولا يخفى على أحد أن (أوبك +) لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها”.

وأضاف أن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميا من قبل (أوبك +) سيستمر حتى نهاية عام 2023 “وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب فنحن دائما على استعداد للتدخل”.

وكان تحالف (أوبك+) قد قرر في ختام اجتماعه الوزاري في الخامس من أكتوبر الماضي خفض معدلات إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري بهدف دعم الأسعار.

وأكد وزراء (أوبك +) في بيانهم الختامي أن قرار التخفيض أملته حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط.

المصدر
كونا
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21 نوفمبر، 2022
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