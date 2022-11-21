لاعبو المنتخب الهولندي يحتفلون بتسجيل هدف

مونديال 2022: هولندا تفوز على السنغال بهدفين نظيفين

21 نوفمبر، 2022
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حقق المنتخب الهولندي فوزا في الدقائق الأخيرة على نظيره السنغالي 2 -صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس العالم لكرة القدم.

وسجل كودي جاكبو الهدف الأول للمنتخب الهولندي في الدقيقة 84، قبل أن يضيف دافي كلاسين الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

يذكر أن المنتخب الهولندي سيلعب في الجولة الثانية من المجموعة مع نظيره الإكوادوري يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب السنغالي مع نظيره القطري في اليوم ذاته.

المصدر
أ ف ب
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21 نوفمبر، 2022
0 14 أقل من دقيقة

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