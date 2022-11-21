الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يشيد بدعم الكويت للبرامج الإنسانية

أشاد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان شاباغاين اليوم الإثنين بدعم دولة الكويت لبرامج الاتحاد الإنسانية في مختلف دول العالم وأنشطة جمعية الهلال الأحمر الكويتي “المتميزة”.

جاء ذلك في اجتماع عقده شاباغاين مع مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بمقر الاتحاد بمدينة جنيف السويسرية لاستعراض آفاق التعاون مع دولة الكويت.

ونقل السفير الهين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن شاباغاين إعرابه خلال الاجتماع عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع دولة الكويت لا سيما مع تزايد النزاعات والكوارث وما تسفر عنه من ارتفاع في أعداد الضحايا إلى جانب الأوضاع الإنسانية “السيئة” في عدد من دول العالم.

كما أشار شاباغاين إلى وجود “صعوبات” تواجه العمل الإنساني الآن بسبب “تراجع” المساهمات المالية من العديد من الدول المانحة بسبب الحرب في أوكرانيا وانعكاسات هذا التراجع “بشكل سلبي” على برامج الاتحاد الدولي في بعض المناطق.

في الوقت ذاته أشاد شاباغاين بدور الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس لا سيما أنها أول امرأة عربية تتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ.

واكد السفير الهين رغبة دولة الكويت في استمرار دعم برامج الاتحاد الدولي وتعزيزها لا سيما أن الكويت تحظى باحترام وتقدير الاتحاد نظرا لجهودها المتواصلة.