وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة لدى مجلس الوزراء البريطاني وعضو البرلمان ورئيس مجلس العموم لدى برلمان المملكة المتحدة

وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة لدى مجلس الوزراء وعضو البرلمان ورئيس مجلس العموم البريطاني

21 نوفمبر، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأثنين مع وزير الدولة لدى مجلس الوزراء البريطاني وعضو البرلمان ورئيس مجلس العموم لدى برلمان المملكة المتحدة الصديقة بيني موردنت وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

وتم خلال اللقاء إستعراض العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة المتحدة ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.

المصدر
كونا
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21 نوفمبر، 2022
0 39 أقل من دقيقة

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