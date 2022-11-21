وزارة النفط: رفعنا مقترحاتنا حول استراتيجية الإعلام البترولي لدول الخليج بعد تحديثها

وزارة النفط: رفعنا مقترحاتنا حول استراتيجية الإعلام البترولي لدول الخليج بعد تحديثها

أعلنت وزارة النفط رفعها مقترحات دولة الكويت حول استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد تحديثها إلى الاجتماع الخامس للجنة البترول والغاز لدول المجلس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إنها شاركت بالاجتماع الذي عقد افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي إذ رفعت فيه أيضا مقترحات دولة الكويت حول لجنة المختصين بالإعلام البترولي.

وأضافت أن ممثل دولة الكويت في لجنة البترول والغاز لدول الخليج مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح حضرت الاجتماع الذي ناقش التحضير لملتقى الإعلام البترولي الخامس وتحديد موعد الملتقى والدولة المستضيفة.

ونقل البيان عن الشيخة تماضر الصباح قولها إن دولة الكويت قامت بتحديث استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون للسنوات المقبلة لتعبر عن تطلعات وخطط دول المجلس تجاه مصالحها وسياستها البترولية.

وأكدت الشيخة تماضر الصباح أن الكويت تعمل على توضيح وإبراز السياسات البترولية لدول المجلس والحفاظ على الأسواق النفطية وتحقيق التوازن في معدلات العرض والطلب.

وذكرت أن المستجدات والمتغيرات في المجالات البترولية دعت إلى وضع استراتيجية للاعلام البترولي تتسم بالمرونة لمواكبة التطورات مع مراعاة تقييمها ومراجعتها كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة.