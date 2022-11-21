“الزراعة”: بدء صرف الدفعة الأخيرة من قيمة الدعم النباتي للمزارعين للسنة المالية “2022/2021”

“الزراعة”: بدء صرف الدفعة الأخيرة من قيمة الدعم النباتي للمزارعين للسنة المالية “2022/2021”

أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مشعل القريفة اليوم الاثنين البدء بصرف الدفعة الأخيرة للدعم النباتي للسنة المالية (2022/2021) على المزارعين بعد انقطاع لأكثر من ثمانية أشهر وذلك في إطار التوجه العام للدولة في تحقيق الاكتفاء المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

وقال القريفة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار جاء بناء على توجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل الذي بذل جهودا حثيثة بالتعاون مع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد من أجل المضي بهذا الأمر وإعادة عجلة الدعم للمزارعين.

وأوضح أن القيمة المالية للدفعة الأخيرة الموجهة للدعم النبات للسنة المالية (2022/2021) بلغت 299ر153ر2 مليون دينار كويتي على ميزانية الهيئة للسنة المالية (2023/2022).

وثمن الاستجابة السريعة لمطالبات الهيئة لدعم المزارعين وتوفير احتياجاتهم وتشجيعهم على الإنتاج داعيا المزارعين إلى تقديم الأفضل وبذل المزيد والاستفادة من الدعم الحكومي وتوظيفه تحقيقا للأمن الغذائي المحلي.