وزارة الداخلية

الداخلية: تدريبات بالذخيرة الحية تقيمها خفر السواحل في ميدان الرماية البحري “ALFA”

21 نوفمبر، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستقوم بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وأوضحت الإدارة أن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميل بحري باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتداداً إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 2.8 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميل بحري وعرض 11 ميل بحري… وذلك وفق الإحداثيات التالية: –

المصدر
وزارة الداخلية
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21 نوفمبر، 2022
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