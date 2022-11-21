الشيخ فيصل النواف: ترسيخ مكانة “الحرس” كجهاز الإسناد الأول لجهات الدولة

قام الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بجولة في معسكر التحرير، حيث كان في استقباله سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي والمعاون للإسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف عصام، وكبار القادة.

واطلع نائب رئيس الحرس الوطني على الآليات الحديثة التي دخلت الخدمة والتي تسعى من خلالها القيادة إلى تطوير الوحدات بأحدث المعدات لتسهيل الأعمال المناطة بوحدات المعاون للإسناد الإداري في تقديم الدعم والإسناد لكافة القطاعات الحيوية في وقت الأزمات والطوارئ، مما يدعم سعي الحرس الوطني إلى تطوير قدراته ليكون جهاز الإسناد الأول لجهات الدولة.

الشيخ فيصل نواف الأحمد خلال جولة في معسكر التحرير

واستعرض النائب خلال الجولة قوارب الإنقاذ والآليات والمعدات المستخدمة في تفعيل خطة الأمطار للتعامل مع تجمعات المياه وإنقاذ العالقين وتسهيل حركة الطرق، وتفقد الآليات التي تم تصميمها خصيصاً للحرس الوطني للمساعدة في تقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة كسيارات الإطفاء الحديثة.

وتفقد الشيخ فيصل نواف الأحمد مستشفى الحرس الوطني الميداني، الذي تم تنفيذه انطلاقاً من أهمية الاستعداد والتحضير لأي طارئ، وتقديم الدعم والإسناد لوزارة الصحة.

الشيخ فيصل نواف الأحمد خلال جولة في معسكر التحرير

وفي نهاية الجولة اطلع الشيخ فيصل نواف الأحمد على قاعة التحرير واستمع إلى إيجاز عن معسكر التحرير والوحدات العاملــــة فيه

كما قام بالتوقيع على سجل الشرف، مؤكداً على ضرورة تزويد الوحدات باحتياجاتها، ومواكبة المستجدات ليواصل رجال الحرس الوطني القيام بدورهم الحيوي في الدفاع عن وطنهم ودعم وإسناد جميع جهات الدولة بكل كفاءة واقتدار في ظل القيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما، وتوجيهات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني.

الشيخ فيصل نواف الأحمد خلال جولة في معسكر التحرير

الشيخ فيصل نواف الأحمد خلال جولة في معسكر التحرير