المجلس البلدي

“البلدي” يوافق على تطوير شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي

21 نوفمبر، 2022
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وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب مشروع تطوير شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وعلى طلب قطاع المشاريع في بلدية الكويت تخصيص مطاعم ومقاه بدون شيشة بمنطقة أسواق الري.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تغيير نشاط مواد فرع الغاز القديم بمركز ضاحية اشبيلية قطعة رقم (3) إلى مخزن كما وافق على زحزحة موقع مسجد ومواقف للسيارات في منطقة سعد العبد الله مقابل قطعة رقم (7) بمحافظة الجهراء.

وأقر أيضا طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب زيادة ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع أرضي وخمسة طوابق بينما رفض الموافقة على طلب إلغاء قرار المجلس البلدي الخاص بالمحولات.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للبيئة تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقا بمنطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة (ج) كمركز مراقبة لها كما وافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع لإقامة مصلى ومواقف سيارات بمنطقة الشويخ الصناعية بجانب دوار شهرزاد.

وأقر ايضا طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة الدعية قطعة رقم (3) في حين وافق ايضا على الطلب المقدم من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية توسعة المستشفى البيطري الكائنة بمنطقة السالمية.

المصدر
كونا
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21 نوفمبر، 2022
0 14 دقيقة واحدة

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