الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين استشهاد شاب فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزرة في بيان ان الشهيد محمود السعدي 18 عاما استشهد متأثرا برصاصة اصيب بها في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم وادخل الى غرفة العناية المكثفة لكنه فارق الحياة.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم حي (الهدف) في مخيم (جنين) اصيب خلالها خمسة شبان كما قامت باعتقال الشاب راتب البالي بزعم انه من “المطلوبين”.

وصعدت قوات الاحتلال من عدوانها على الفلسطينيين منذ مارس الماضي من خلال عمليات المداهمة التي استهدفت محافظتي (نابلس) و (جنين) بزعم منع وقوع عمليات.