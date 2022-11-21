سمو ولي العهد يتسلم الدعوة الموجهة الى سمو أمير البلاد من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية

سمو ولي العهد يتسلم الدعوة الموجهة الى سمو أمير البلاد من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية اللتين ستعقدان في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر لعام 2022.

وقام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.