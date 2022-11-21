“بلاك بانثر: واكاندا فوريفر” يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

“بلاك بانثر: واكاندا فوريفر” يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر فيلم “بلاك بانثر: واكاندا فوريفر” شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي محققا 67,3 مليون دولار، وفق الأرقام التي أعلنتها شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة الأحد.

لكنّ هذه الإيرادات أقل بقليل من توقعات الصناعة رغم العائدات العالمية التي حققها الفيلم والبالغة حاليا 546 مليون دولار، وفق منشورات متخصصة.

ويقدّم فيلم “بلاك بانثر: واكاندا فوريفر” تحية لتشادويك بوزمان، نجم الفيلم الأول من “بلاك بانثر” والذي توفي عام 2020 بسرطان القولون عن 43 عاما. ويظهر الممثل في الإصدار الجديد مرات عدة خلال في مشاهد استذكار للماضي.

وكان فيلم “بلاك بانثر” (2018)، أول فيلم لبطل خارق أسود، قد أصبح ظاهرة ثقافية وحقق أكثر من 1,3 مليار دولار من الإيرادات، ورشّح لسبع جوائز أوسكار بينها جائزة أفضل فيلم سنة 2019.

وحل في المركز الثاني فيلم الرعب-الكوميدي الجديد “ذي منيو” من إنتاج “سيرتش لايت” مع تحقيقه تسعة ملايين دولار في الفترة من الجمعة إلى الأحد.

ويؤدي البطولة في فيلم “ذي منيو” ريف فاينز بدور طاهٍ مشهور يُعد وجبة متقنة ومخيفة لمجموعة من الأثرياء ممن يستحقون (من بينهم أنيا تايلور-جوي) وليس لديهم أي فكرة عما، أو من، سيُقدَّم لهم.

وفي المركز الثالث جاء فيلم “ذي تشوزن سيزن 3: إيبسودز 1 أند 2” المسيحي والممول جماعيا، محققا 8,2 ملايين من الإيرادات.

وفي أسبوعه الخامس، حلّ فيلم البطل الخارق “بلاك آدم”في المركز الرابع حاصدا 4,5 ملايين دولار.

وهذا الفيلم مقتبس من قصص “دي سي كوميكس” المصوّرة ويؤدي فيه دواين “ذي روك” جونسون دور تِث آدم، وهو عبد قديم يتمتع بقوى خارقة، وجد بعد تحرره من السجن الذي أمضى فيه زمنا طويلا جدا أن العالم تحوّل وأصبح عدائيا.

وتراجع الفيلم الكوميدي الرومنسي “تيكت تو باراديس” إلى المركز الخامس محققا 3,2 ملايين دولار. ويضمّ هذا الفيلم نخبة من النجوم، في مقدّمهم جوليا روبرتس وجورج كلوني اللذان يؤديان دوري زوجين سابقين يضعان خلافاتهما جانبا ويسافران إلى بالي لمحاولة الحؤول دون زواج ابنتهما الذي يعتبرانه متسرعا جدا.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في ترتيب هذا الأسبوع:

6- “شي سيد” (2,3 مليون دولار)

7- “لايل، لايل كروكودايل” (1,9 مليون دولار)

8- “سمايل” (1,2 مليون دولار)

9- “دريشيام” (1,1 مليون دولار)

10- “براي فور ذي ديفل” (935 ألف دولار)