النائب خليل الصالح

خليل الصالح يطالب رئيس الوزراء باستعجال زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين

21 نوفمبر، 2022
0 18 أقل من دقيقة

طالب النائب خليل الصالح سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بإصدار توجيهات مباشرة لدعم طلبتنا في الخارج وزيادة مخصصاتهم لمواجهة موجة الغلاء العالمية التي أثقلت كاهل الأسر وأضعفت القدرة على تلبية متطلبات المعيشة.

وأكد الصالح “إننا سبق أن طالبنا بحسم هذا الملف وتلقينا وعودًا” ، لافتاً إلى أنه من الضروري استعجال زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين واتخاذ قرار مماثل بتوفير مساكن بإيجارات رمزية للطلبة بعد الارتفاع الكبير في أسعار السكن.

وأضاف” إن طلبتنا في الخارج يعانون الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السكن، والسلع الغذائية والبنزين وكلفة الإنترنت، ولا يعقل أن تظل مكافأة الطلبة ثابتة بلا زيادة في ظل هذا الوضع”.

المصدر
الدستور
الوسوم
21 نوفمبر، 2022
0 18 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

5 نواب يقترحون معاقبة كل من تشبه بخلاف جنسه الفطري في مكان عام بالحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار

20 نوفمبر، 2022

“الظواهر السلبية” توجه الدعوة إلى وزير الداخلية لمناقشة قضية المخدرات وأسباب انتشارها

20 نوفمبر، 2022

فيصل الكندري يطالب بتطبيق نظام السوار الإلكتروني في جميع القضايا المخففة والأحكام البسيطة

20 نوفمبر، 2022

عادل الدمخي: رفعنا اجتماع لجنة الميزانيات لعدم حضور رئيس جهاز المراقبين الماليين.. ونرفض تهوين العمل الرقابي

20 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى