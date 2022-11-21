خليل الصالح يطالب رئيس الوزراء باستعجال زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين

طالب النائب خليل الصالح سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بإصدار توجيهات مباشرة لدعم طلبتنا في الخارج وزيادة مخصصاتهم لمواجهة موجة الغلاء العالمية التي أثقلت كاهل الأسر وأضعفت القدرة على تلبية متطلبات المعيشة.

وأكد الصالح “إننا سبق أن طالبنا بحسم هذا الملف وتلقينا وعودًا” ، لافتاً إلى أنه من الضروري استعجال زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين واتخاذ قرار مماثل بتوفير مساكن بإيجارات رمزية للطلبة بعد الارتفاع الكبير في أسعار السكن.

وأضاف” إن طلبتنا في الخارج يعانون الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السكن، والسلع الغذائية والبنزين وكلفة الإنترنت، ولا يعقل أن تظل مكافأة الطلبة ثابتة بلا زيادة في ظل هذا الوضع”.