سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الدولة لدى مجلس الوزراء وعضو البرلمان ورئيس مجلس العموم البريطاني

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الدولة لدى مجلس الوزراء وعضو البرلمان ورئيس مجلس العموم البريطاني

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان في قصر السيف اليوم وزير الدولة لدى مجلس الوزراء وعضو البرلمان ورئيس مجلس العموم البريطاني بيني موردنت والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وسعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الدولة لدى مجلس الوزراء وعضو البرلمان ورئيس مجلس العموم البريطاني