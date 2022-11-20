تشكيليون كويتيون يشاركون بأعمال متميزة تنال إعجاب رواد معرض الكويت الدولي الـ45

شارك تشكيليون كويتيون اليوم الأحد بمجموعة متميزة من الأعمال الفنية حازت إعجاب رواد معرض الكويت الدولي في نسخته الـ45.

وقدم التشكيليون لوحات ورسومات ومنحوتات تناولت موضوعات متعددة.

وأشاد الفنانون أعضاء بيت الخزف الكويتي والمرسم الحر والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وجمعية الكاريكاتير الكويتية ونقابة الفنانين والإعلاميين في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بجهود القائمين على هذه التظاهرة الثقافية وإتاحة الفرصة أمامهم للالتقاء بالجمهور.

وقالت التشكيلية عواطف كاكولي المشاركة مع نقابة الفنانين والإعلاميين لـ(كونا) إن الفن التشكيلي أو الصورة جزء لا يتجزأ من الكتاب فـ”الكتب تكاد لا تخلو من صور مرسومة وإن خلت فإن خيال المؤلف أو القارئ يرسم صورة لأحداثها”.

بدورها قالت مسؤولة الفعاليات في (النقابة) ابتهال العوضي لـ(كونا) إن أعضاء النقابة يشاركون بعرض لوحاتهم المميزة ورسم حي أمام زوار المعرض في أول مشاركة لهم في دوراته.

من جهتها أعربت التشكيلية شريفة المضحي وهي عضو النقابة أيضا لـ(كونا) عن سعادتها بعودة معرض الكتاب بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) معتبرة المشاركة في الفعاليات المصاحبة “تجربة جديدة وخطوة ممتازة”.

الفنانة دلال الكندري وصورة الاسكندر

وذكرت عضو (نقابة الفنانين) لتشكيلية دلال الكندري أنها تشارك بلوحة تعبر عن تاريخ جزيرة فيلكا وحاضرة الكويت عبر رسم (الإسكندر) ممثلة المدينة الإغريقية وآثارها.

عضو نقابة الفنانين والاعلاميين سعد الشامري ولوحته

وأفاد عضو (النقابة) التشكيلي ومصمم الجرافيك سعد الشامري (كونا) بأنه يشارك بلوحة (اكريليك مكسميديا) تتناول التضادات في الحياة وتطلق العنان لخيال زوار المعرض في تحليل اللوحة.

قطعة خزفية من اعمال بيت الخزف الكويتي

بدوره قال الخزاف فواز الدويش من بيت الخزف الكويتي لـ(كونا) إنه يشارك مع أعضاء (البيت) بمجموعة من الأعمال الخزفية المتنوعة منها معالم الدولة والحروف العربية.

من جانبها قالت التشكيلية الدكتورة ثريا البقصمي المشاركة مع (المرسم الحر) إن مشاركتها هذه جاءت للأهمية التي يكتسبها المعرض فضلا عن الإقبال الجماهيري الواسع الذي يشهده.

اعمال الفنانة ابتسام العصفور

وأشارت التشكيلية ابتسام العصفور عضو المرسم الحر إلى أنها تشارك بعرض لوحتين الأولى بعنوان (أيام كويتية) لامرأة ترتدي عباءة فوق الرأس وتقف أمام لوحة لمقهى (بوناشي) – من أشهر مقاهي الكويت وأقدمها – وهي تتأملها أما الثانية فهي عبارة عن فتاة كويتية ترتدي الزي الكويتي والحلي الذهبية القديمة.

وذكرت التشكيلية سارة شير أنها تشارك في المعرض عبر بوابة المرسم الحر وذلك بلوحة تراثية لامرأة تلبس (البوشية) مشيدة بجهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دعم الفن والفنانين.

معرض كاريكاتير للمرحوم الاعلامي محمد السنعوسي

من جانبه قال رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب لـ(كونا) إن مشاركتهم تتمثل في لوحات ورسوم بورتريه لرسامي الكاريكاتير أعضاء الجمعية ورسامي كاريكاتير من دول مجلس التعاون الخليجي عن دور الإعلامي الراحل محمد السنعوسي في نهضة الإعلام الكويتي والخليجي.

وتستمر أعمال المعرض المقام برعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حتى 26 نوفمبر الجاري.