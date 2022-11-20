سمو ولي العهد يبعث ببرقية إلى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية إلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. هذا نصها:

“حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وبعد،،

يطيب لنا أن نعرب لسموكم عن خالص الشكر والتقدير لما استقبلنا به والوفد المرافق من حفاوة بالغة وكرم ضيافة خلال حضورنا افتتاح بطولة كأس العالم (فيفا – قطر 2022).

وإننا لنهنئ سموكم الكريم وبلدكم الشقيق بنجاح فعاليات حفل افتتاح هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقتنا الخليجية والعربية مشيدين بالجهود الواضحة والاستعدادات الكبيرة لاستضافة هذه البطولة ببلدكم الشقيق وإقامة مبارياتها في مرافق رياضية عالمية متكاملة بكل المقاييس والمواصفات آملين أن تحقق أهدافها المنشودة في بث السلام والمحبة بين شعوب العالم داعين الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على دولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم الرفعة والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخي حضرة صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة (حفظه الله ورعاه).

مع خالص تقديري لسموكم الكريم،،،

مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد”.