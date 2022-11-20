سمو ولي العهد يبعث برقية إلى أمير دولة قطر

بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.. هذا نصها:

“حضرة صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه

أمير دولة قطر الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وبعد،،،

يطيب لنا وقد سعدنا بحضور افتتاح بطولة كأس العالم (فيفا – قطر 2022) أن نعرب لسموكم الكريم عن عميق الشكر وصادق الامتنان لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة بين أشقائنا في بلدنا الثاني.

وإذ نسجل بالغ فخرنا واعتزازنا بنجاح حفل افتتاح هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقتنا الخليجية والعربية وما تضمنه من فعاليات حازت إعجاب كافة الحضور والمتابعين حول العالم وتميزت بالإبداع إعدادا وتنظيما وعرضا بتقنيات حديثة أبهرت الجميع فإننا نشيد بالجهود الواضحة والاستعدادات الكبيرة لاستضافة هذه البطولة ببلدكم الشقيق وإقامة مبارياتها في مرافق رياضية عالمية متكاملة بكل المقاييس والمواصفات آملين أن تحقق أهدافها المنشودة في بث السلام والمحبة بين شعوب العالم.

وندعو الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يوفقكم فيما تنهضون به من مسؤوليات كبيرة لخدمة بلدكم الشقيق راجين لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة موصول الرفعة والتقدم والازدهار.

مع خالص تقديري لسموكم الكريم،،،

مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد”.