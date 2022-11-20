ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يغادر دولة قطر بعد حضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022

ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يغادر دولة قطر بعد حضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022

20 نوفمبر، 2022
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بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم دولة قطر الشقيقة وذلك بعد حضور سموه حفظه الله لحفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 الذي أقيم على استاد البيت في مدينة الخور بدولة قطر الشقيقة.

وكان في وداع سموه حفظه الله الشيخ فهد بن محمد بن فهد آل ثاني مدير القاعة الأميرية في مطار الشيخ حمد الدولي بدولة قطر الشقيقة وسعادة سفير دولة الكويت لدى دولة قطر الشقيقة خالد بدر المطيري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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20 نوفمبر، 2022
0 116 أقل من دقيقة

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