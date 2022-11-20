الوقود المتجدد

“معهد الأبحاث”: انجاز مشروع جديد في إنتاج الوقود المتجدد من الاطارات المطاطية

20 نوفمبر، 2022
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أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية إنجاز مشروع جديد في مجال انتاج الوقود المتجدد من الاطارات المطاطية بعنوان (دراسة التحلل الكيمياء حراري للاطارات المطاطية المستعملة بهدف استخلاص الكيماويات منها بمقاييس مختلفة) والذي سيقوم بنقلة نوعية في مجال إدارة النفايات والتصدي للتلوث البيئي بالبلاد.

وقال رئيس المشروع والباحث العلمي بالمعهد الدكتور سلطان السالم في بيان صحفي اليوم الاحد إن فكرة المشروع تتلخص في استغلال جذع الإطارات المطاطية في الكويت من خلال تطبيق تقنية التحلل الكيمياء حراري بغية إنتاج مشتقات تضاهي تلك الناجمة من الصناعات البترولية.

وذكر السالم أن المهام العلمية للمشروع تمت من خلال مؤسسة التقدم العلمي و(معهد الأبحاث) عن طريق تدشين العمل المخبري بالمفاعل الحراري الذي نال براءة اختراع مسبقا من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.

وأفاد بأن هذه التقنيات الكيميائية هي محط اهتمام العالم بأسره لما لها من عائد صناعي واقتصادي اذ يمكن الاستفادة منها في إنتاج الديزل ببصمتها الكيميائية بنسبة تفوق 70 بالمئة فضلا عن امكانية تصفية المنتجات من المواد الكبريتية لتكون صديق للبيئية اضافة الى انتاج الغازات الخفيفة وأسود الكربون الذي يستخدم بالأصباغ وهندسة الطرق.

المصدر
كونا
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20 نوفمبر، 2022
0 13 دقيقة واحدة

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