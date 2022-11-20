وزير الدفاع يبحث مع رئيس “الجهاز المركزي” التعاون والتنسيق لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة اليوم الأحد أوجه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهاز ووزارات ومؤسسات الدولة الرسمية ضمن إطار معالجة متكاملة لهذه القضية.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي في بيان إن وزير الدفاع التقى الفضالة في مقر الجهاز المركزي وتم خلال اللقاء استعراض جهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كما تمت مناقشة الأمور المتعلقة بمنتسبي وزارة الدفاع وبحث سبل إيجاد الحلول المناسبة لها.