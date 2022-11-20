عادل الدمخي: رفعنا اجتماع لجنة الميزانيات لعدم حضور رئيس جهاز المراقبين الماليين.. ونرفض تهوين العمل الرقابي

رفعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها الثامن المقرر اليوم مع جهاز المراقبين الماليين، لعدم حضور رئيس الجهاز، بينما حضر نائب رئيس الجهاز بالتكليف وفريقه .

وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ، إن الاجتماع كان مقررا لمناقشة تقارير جهاز المراقبين الماليين عن تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة .

وأوضح أن عدم حضور رئيس الجهاز فيه نوع من عدم احترام اللجنة، مؤكدا أن هذا الأمر مهم جدا وهو رسالة لكل الجهات والوزارات بأن عدم الحضور من دون اعتذار يحمل رئيس الجهة الحكومية والوزير المسؤولية.

وشدد الدمخي على ضرورة احترام إرادة الأمة ولجنة الميزانيات ، مبينا أنه إذا كان هناك عذر عن عدم الحضور فيجب أن يكون عذرا حقيقيا يحول دون حضور المسؤول.

وبين الدمخي أن هدف اللجنة هو تفعيل دور الجهات الرقابية ، وبالتالي عدم الحضور يعتبر تهويناً من أهمية العمل الرقابي ، مشيرا إلى أن اللجنة تناقش ميزانيات وحسابات ختامية وهي مواضيع أصيلة مكلفة بها اللجنة وليست مسائل فرعية.