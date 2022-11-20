ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022

بحفظ الله ورعايته غادر البلاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ظهر اليوم والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 المقامة على استاد البيت في مدينة الخور بدولة قطر الشقيقة.

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة وسعادة سفير دولة قطر الشقيقة لدى البلاد علي بن عبدالله زيد آل محمود.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ فهد سعد العبدالله السالم الصباح ومعالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.