وزارة الصحة: بنك الدم بحاجة دائمة للمتبرعين للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى

أكدت مدير إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة الدكتورة ريم الرضوان اليوم الأحد ان الادارة بحاجة دائمة للمتبرعين بالدم للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى.

جاء ذلك في تصريح للدكتورة الرضوان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش اطلاق حملة التبرع بالدم تحت عنوان (ويانا ما تطوفك) والتي تأتي تزامنا مع (مونديال قطر 2022).

وقالت انه نظرا الى أهمية هذا الحدث الرياضي للكثير من المتبرعين فقد تم تجهيز عدد من المراكز لنقل مباريات كأس العالم في كل من بنك الدم المركزي بالجابرية ومركز التعاونيات لنقل الدم بالعدان.

وأضافت ان الحاجة للتبرع بالدم مستمرة مادام هناك مرضى في المستشفيات مؤكدة ان البنك يسعى إلى تلبية هذه الحاجة التي أدت إلى زيادة التوسعات في المرافق الصحية والتي تعمل ادارة خدمات نقل الدم من خلالها على زيادة حملات التبرع بالدم.

وأوضحت أن فصيلة الدم (O) وتحديدا (O-) هي أكثر الفصائل المطلوبة لانها “معط عام” علما بأن كل الفصائل عليها طلب كبير مشيرة الى ان استراتيجية بنك الدم الداخلية هي التوسع جغرافيا لذا تم فتح عدة فروع بالسنوات الأخيرة منها فرع مستشفى العدان وفرعان في منطقة الصباح الصحية وفرع في مستشفى الجهراء.

وذكرت الدكتورة الرضوان ان عدد المتبرعين بالدم خلال العام الماضي بلغ 90 ألف متبرع في حين تخطى عدد المتبرعين العام الحالي 100 ألف متبرع.

وأشارت إلى حصول بنك الدم على اعتراف عالمي منذ عام 1989 وله علاقات وطيدة على مستوى العالم وعضو فعال في الهيئة العربية لنقل الدم التي تضم كل بنوك الدم العربية بهدف تحديث سياسات العمل وتبادل الخبرات فضلا عن أنه عضو فعال في منظمة أمريكية.

ولفتت إلى أن بنك الدم مشارك فعال في برامج المتبرعين النادرين لتبادل العينات مع المراكز المرجعية سواء في بريطانيا وأمريكا وغيرهما فضلا عن الاعتراف العلمي بالبنك كمختبر مرجعي لتبادل العينات.

وأضافت أن الادارة تقوم إلى جانب عملها بعدة دراسات وأبحاث حيث نشرت أخيرا بحثا باكتشاف فصيلة نادرة وتم تسجيلها بعد قيام مختبرات بنك الدم بالأبحاث والتحاليل على المستوى العالمي.