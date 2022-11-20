وفاة 11 شخصا واصابة 30 اخرين في حادث تصادم بمحافظة البحر الاحمر

مصر: وفاة 11 شخصا واصابة 30 اخرين في حادث تصادم بمحافظة البحر الاحمر

20 نوفمبر، 2022
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لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرين، الأحد، في حادث تصادم حافلة نقل عام بسيارة نقل “مقطورة” بطريق الزعفرانة البحر الأحمر.

وأكد مصدر أمني أن الحادث وقع شمالي مدينة رأس غارب بـ40 كيلو، فيما تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأشار إلى أن الحافلة قادمة من القاهرة وكانت متوجهة إلى مدينة الغردقة، وأن الضحايا والمصابين جميعهم من المصريين.

ويعد هذا ثاني حادث سير يودي بعدد كبير من الضحايا في أقل من 10 أيام في مصر.

في الثاني من نوفمبر الحالي، قتل 20 شخصا إثر سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، حسبما أعلنت النيابة العامة.

واتهمت النيابة العامة السائق بالتسبب بالحادث مؤكدة أنه كان “يتحدث في هاتفه المحمول” خلال القيادة.

وتقع الحوادث والاصطدامات غالبا بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

ورسميا قتل 7 آلاف شخص في حوادث سير خلال العام 2021 في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.

وفي يوليو الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة على طريق سريع في محافظة المنيا جنوبا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 35 آخرين.

المصدر
سكاي نيوز
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20 نوفمبر، 2022
0 28 دقيقة واحدة

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