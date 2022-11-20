النائب عبدالله الأنبعي

عبدالله الأنبعي يقترح تسليم روضة الطبري للهيئة العامة للزراعة وهدمها وتحويلها إلى حديقة عامة

20 نوفمبر، 2022
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أعلن النائب عبدالله الأنبعي عن تقدمه باقتراح برغبة، بشأن تسليم روضة الطبري للهيئة العامة للزراعة وتحويلها إلى حديقة عامة.

وقال الأنبعي في مقدمة الاقتراح: بناءً على ما تشكله روضة الطبري في منطقة الفيحاء قطعة (1) من ضيق على أهل المنطقة علماً بأنها مهجورة منذ سنوات عديده ويقطنها العديد من العزاب، وحالياً تشكل عائقاً وخطراً حيث يقطنها الكثير من العزاب كونها في منتصف القطعة كما يعاني أهالي المنطقة من ضيق مساحة مسجد أحمد العبيد وعدم تمكن توسعة المسجد بسبب وجود المدرسة المهجورة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

ونص الاقتراح على ما يلي: 

“تسليم روضة الطبري للهيئة العامة للزراعة وهدمها وتحويلها إلى حديقة عامة، وتوسعة مسجد أحمد العبيد، مع إضافة مواقف سيارات لخدمة المسجد والحديقة”.

المصدر
الدستور
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20 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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