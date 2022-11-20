محمد الحويلة يقترح إدراج جميع تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية حملة الدبلوم بإعلانات التوظيف في مؤسسة البترول والشركات التابعة

أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقديمه اقتراحا برغبة بإدراج جميع تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية حملة الدبلوم لإعلانات التوظيف لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وعدم اقتصارها على عدد محدد من التخصصات مع وجود شواغر كبيرة بالقطاع النفطي.

وجاء في الاقتراح إن إعلانات التوظيف التي تعلنها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها للخريجين الجدد من حملة شهادة الدبلومات للكويتيين إعلانات في تخصصات قليلة ولم تضم جميع التخصصات مثلما حدث في الإعلان الأخير بتاريخ 2022/09/11 حيث تم ضم أربعة تخصصات فقط لحملة الدبلوم كلية الدراسات التكنولوجية ولم يتم ضم تخصصات مثل ( دبلوم تكنولوجيا تصنيع، دبلوم قوى محركة، دبلوم آلات كهربائية، دبلوم تبريد وتكييف، دبلوم نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، دبلوم هندسة مدنية، دبلوم إلكترونيات واتصالات، دبلوم هياكل محركات، دبلوم هندسة بحرية دبلوم هندسة الكمبيوتر ).

هناك آلاف الشواغر في القطاع النفطي وهناك ضرورة استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين الكويتيين المتخصصين في مجالات القطاع النفطي وفتح جميع تخصصات الدبلوم لجميع الخريجين وعدم اقتصارها على 4 فقط وحرمان الطلبة الخريجين من مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على وظيفة في القطاع النفطي.

لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

إدراج جميع تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية حملة الدبلوم لإعلانات التوظيف لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وعدم اقتصارها على عدد محدد من التخصصات مع وجود شواغر كبيرة بالقطاع النفطي. إلغاء الشروط التعجيزية في اختبارات القبول، وتغيير الآليات السابقة بما يسهل عملية توظيف الكفاءات الوطنية، وسد مختلف الشواغر في القطاع النفطي وتقليل أعداد العاطلين عن العمل والوصول لتكويت هذا القطاع بنسبة 100%.