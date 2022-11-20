النائب عبدالله الأنبعي

عبد الله الأنبعي يقترح إضافة عاملين بحد أقصى للرخص متناهية الصغر

20 نوفمبر، 2022
0 13 أقل من دقيقة

أعلن النائب عبد الله الأنبعي عن تقدمه باقتراح برغبة، بإضافة عاملين بحد أقصى للرخص متناهية الصغر.

وقال الأنبعي في مقدمة اقتراحه، إنه دعماً للمشروعات الصغيرة وتشجيعاً للعمل الحر ولما تقتضيه حاجة المشروعات متناهية الصغر للعمالة، نقترح إضافة عمالة لا تتجاوز (2) للرخص متناهية الصغر ويتم الرقابة عليهم آلياً لصعوبة تحقق هذه الرقابة في حال وجود المشاريع في المنازل مما يتعارض مع العادات والتقاليد والموانع القانونية على أن تكون آلية الرقابة كالمتبعة في تطبيق شلونك (أثناء فترة كورونا) من غير الحاجة إلى الرقابة الميدانية.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

ونص الاقتراح على مايلي:

“إضافة عمالة بحد أقصى (2) للرخص متناهية الصغر مع الرقابة الآلية عليهم”.

المصدر
الدستور
الوسوم
20 نوفمبر، 2022
0 13 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

عبدالله الأنبعي يقترح تسليم روضة الطبري للهيئة العامة للزراعة وهدمها وتحويلها إلى حديقة عامة

20 نوفمبر، 2022

محمد الحويلة يقترح إدراج جميع تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية حملة الدبلوم بإعلانات التوظيف في مؤسسة البترول والشركات التابعة

20 نوفمبر، 2022

السعدون يستقبل سفير قطر لدى الكويت

20 نوفمبر، 2022

عيسى الكندري يقترح إلغاء قرار الخدمة المدنية بحظر الجمع بين الدراسة والوظيفة

20 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى