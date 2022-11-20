الخدمة المدنية: إطلاق النسخة التجريبية لتطبيق سهل لأصحاب الأعمال

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن إطلاق النسخة التجريبية لتطبيق سهل (لأصحاب الأعمال) والذي يهدف بدوره إلى تمكين أصحاب الشركات و المؤسسات من إنجاز معاملاتهم عبر نافذة واحدة.

وقالت الخدمة المدنية أن النسخة التجريبية تحتوي على 141 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية، علمًا بأنه سيتم إضافة جهات أخرى بخدمات جديدة أثناء فترة الإطلاق التجريبي.

وأشار المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي بأن ما يميز التطبيق هو تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من تفويض الآخرين لإنجاز معاملاتهم مع تحديد الجهة المفوض عنها لمتابعة هذا التفويض.

وأضاف إلى أنه تم تطوير نظام التراخيص و الربط والتنسيق من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع كافة الجهات المصدرة للتراخيص لتمكين أصحابها من متابعة التراخيص الخاصة بهم.

وأكد العسعوسي بأن إطلاق النسخة التجريبية يهدف إلى التحقق من أداء التطبيق والخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لرصد وتلقي جميع الملاحظات والاقتراحات من مستخدمي التطبيق لمعالجتها تمهيدًا للإطلاق الرسمي للتطبيق