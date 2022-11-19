وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت ترحب بتجديد العمل باتفاقية الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية

20 نوفمبر، 2022
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‏أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بتجديد العمل باتفاقية الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية لمدة أربعة أشهر إضافية.

ونوهت الوزارة في بيان لها إلى أهمية هذا الاتفاق في تسهيل نقل الحبوب بما يسهم في التخفيف من نقص الغذاء حول العالم.

وثمنت تجاوب أوكرانيا وروسيا الاتحادية لدعوات المجتمع الدولي مشيدة بالجهود التي بذلتها كل من الأمم المتحدة والجمهورية التركية في سبيل الوصول إلى هذا التمديد.

وأعربت الوزارة عن الأمل في أن تتهيأ الأجواء للدخول في مفاوضات مباشرة وصولا إلى حل سياسي ينهي الصراع بين البلدين ويحفظ للقارة الأوروبية والعالم أمنه واستقراره.

المصدر
كونا
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20 نوفمبر، 2022
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