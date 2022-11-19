وزير الخارجية يستقبل في البحرين مجموعة من المشاركات الكويتيات بأعمال منتدى حوار المنامة الـ18

استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت على هامش أعمال منتدى حوار المنامة الثامن عشر مجموعة من المشاركات الكويتيات في أعمال المنتدى كل من المهندسة سارة أكبر والدكتورة ندى المطوع والباحثة آمنة إبراهيم والدكتورة نورة الشعيبي والسيدة نوف المزيدي حيث استمع إلى الرؤى والأفكار التي تقدمن بها خلال مشاركاتهن في فعاليات حوار المنامة وحثهن على المشاركة الفاعلة وتمثيل دولة الكويت في مختلف المحافل الإقليمية والدولية دعماً وتعزيزاً لدور المرأة الكويتية بما يعكس الخبرات المتميزة والكفاءات الواعدة لنساء الكويت.

المصدر كونا