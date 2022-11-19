وزير الخارجية يستقبل في البحرين مجموعة من المشاركات الكويتيات بأعمال منتدى حوار المنامة الـ18

وزير الخارجية يستقبل في البحرين مجموعة من المشاركات الكويتيات بأعمال منتدى حوار المنامة الـ18

19 نوفمبر، 2022
0 35 أقل من دقيقة

استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت على هامش أعمال منتدى حوار المنامة الثامن عشر مجموعة من المشاركات الكويتيات في أعمال المنتدى كل من المهندسة سارة أكبر والدكتورة ندى المطوع والباحثة آمنة إبراهيم والدكتورة نورة الشعيبي والسيدة نوف المزيدي حيث استمع إلى الرؤى والأفكار التي تقدمن بها خلال مشاركاتهن في فعاليات حوار المنامة وحثهن على المشاركة الفاعلة وتمثيل دولة الكويت في مختلف المحافل الإقليمية والدولية دعماً وتعزيزاً لدور المرأة الكويتية بما يعكس الخبرات المتميزة والكفاءات الواعدة لنساء الكويت.

المصدر
كونا
الوسوم
19 نوفمبر، 2022
0 35 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون على هامش أعمال حوار المنامة 2022

19 نوفمبر، 2022

وزير العدل: مواصلة خطط تطوير “شؤون القصر” لإحداث نقلة نوعية في خدمة ورعاية المشمولين

19 نوفمبر، 2022

وزير الخارجية يلتقي في البحرين نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022

19 نوفمبر، 2022

وزير الخارجية يلتقي منسق شؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي ومساعد وزير الخارجية على هامش “حوار المنامة 2022”

19 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى