وزير الخارجية يلتقي في البحرين نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022

وزير الخارجية يلتقي في البحرين نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية العراق الشقيقة فؤاد محمد حسين وذلك على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة والمواضيع المطروحة على جدول أعمال حوار المنامة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.