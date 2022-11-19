وزير الخارجية يلتقي منسق شؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي ومساعد وزير الخارجية على هامش “حوار المنامة 2022”

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية بريت ماكغورك ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف وذلك على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022.

حيث قدما التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت وأعربا عن صادق تمنياتهما بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية المزيد من التقدم والازدهار.

وأشارا إلى ما تمتاز به تلك العلاقات من متانة وقوة وشراكة استراتيجية مميزة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز وتنمية التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مجمل القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية توطيدا لركائز الأمن والاستقرار وتحقيقاً للتطور والنماء المنشود ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وأطر التنسيق المشترك حيالها.