وزير الخارجية يلتقي في البحرين قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية على هامش منتدى حوار المنامة 2022

وزير الخارجية يلتقي في البحرين قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية على هامش منتدى حوار المنامة 2022

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق البحري الأدميرال تشارلز برادفورد كوبر وذلك على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022.

تناول اللقاء عمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.

من جانبه أعرب قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس عن اعتزازه بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط البلدين مثمنا دور دولة الكويت البارز في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج.