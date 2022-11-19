وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة على هامش منتدى حوار المنامة 2022

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية جيمس كليفيرلي وذلك على هامش أعمال حوار المنامة 2022.

وقدم الوزير البريطاني التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة المزيد من التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان سبل تعزيز وتنمية التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين في مجمل القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأعرب الوزيران خلال اللقاء عن التطلع المشترك لعقد أعمال الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة الكويت والمملكة المتحدة على مستوى وزراء الخارجية توطيدا لركائز الأمن والاستقرار وتحقيقا للتطور والنماء المنشود.

كما تم مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والقضايا المطروحة على جدول أعمال حوار المنامة وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.