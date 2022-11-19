الهلال الأحمر الكويتي يوزع 5 آلاف حقيبة شتوية للعمال بالقطاعات الصناعية والتجارية في البلاد

الهلال الأحمر الكويتي يوزع 5 آلاف حقيبة شتوية للعمال بالقطاعات الصناعية والتجارية في البلاد

وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت 5000 حقيبة شتوية على شريحة العمال في القطاعات الصناعية والتجارية في البلاد وذلك بمقرها ضمن حملة (كسوة الشتاء لصالح العمالة في الكويت).

وقالت الامين العام في الجمعية مها البرجس في تصريح صحفي على هامش توزيع الحقيبة الشتوية إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للهلال الأحمر الكويتي وتعزيزا لقيم التواصل مع مؤسسات المجتمع والفئات المحتاجة.

وأوضحت البرجس أن حقيبة كسوة الشتاء تتضمن العديد من الملابس الخاصة بالشتاء مثنية في الوقت ذاته على دعم البنك الوطني وشركات القطاع الخاص لهذا المشروع الانساني.

الامين العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس

وأكدت حرص الجمعية على أداء دورها الاجتماعي لخدمة كل شرائح المجتمع مشيرا الى أن هذه الحملة هي تقدير لعمال النظافة لما يقومون به من أعمال تحتم عليهم طبيعتها التواجد في الشوارع بأجواء مناخية قاسية شديدة البرودة في فصل الشتاء.

وأضافت أن لعمال النظافة دور كبير فمهنتهم تعتبر مهمة للغاية في المجتمع وذلك من خلال رفع النفايات لينعم الجميع ببيئة صحية نظيفة.

جانب من عملية التوزيع

فريق عمل حملة (كسوة الشتاء لصالح العمالة في الكويت) في لقطة جماعية