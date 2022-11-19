بيان مشترك لقوى سياسية وجمعيات نفع عام: الكويت دولة مدنية.. نرفض محاولات القوى المتزمتة التي تستهدف تنقيح المادة 79 من الدستور الكويتي

انطلاقاً من موقفنا الواضح في الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وتمسكنا بالطابع المدني للدولة، فإننا نرفض محاولات القوى المتزمتة التي تستهدف تنقيح الماده 79 من الدستور الكويتي بإضافة نص يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق مرادها في هدم ما تبقى من الأسس الدستورية المدنية الديمقراطية للدولة الكويتية وتأسيس قواعد بديلة لدولة دينية متزمتة يتم فيها التضييق أكثر فأكثر على الحريات الشخصية والتدخل الفجّ في الحياة الخاصة للأفراد والوصاية على حرية الاعتقاد، وتنميط الحياة الاجتماعية بما يلغي التنوع والتعددية وحرية الاختيار، بالإضافة إلى تهميش المرأة وتقييد الثقافة والفنون والآداب، وصولاً إلى تنصيب جهة غير دستورية وغير منتخبة لتقرر مدى توافق القوانين التي يقرهّا مجلس الأمة والقوانين المعمول بها أو عدم توافقها مع نظرتها الضيقة للشريعة.

إننا رغم إدراكنا أن دستور 1962 إنما هو دستور الحد الأدنى، إلا أننا نتمسك به ولا نقبل المساس به إلا نحو مزيد من الحريات، ونعارض بشدة أي محاولة لتغيير الطابع المدني، ولا يمكن أن نقبل باستغلال الدين في السياسة، مع تمسكنا بما قررته المادة الثانية من الدستور في وضعها الحالي.

وغير هذا فإننا نرى أن الطلب النيابي لتنقيح المادة 79 من الدستور سيشتت الانتباه عن أي توافق وطني على تحقيق انفراج سياسي حقيقي وإصلاح ديمقراطي منشود وتنمية اقتصادية مستحقة وعادلة اجتماعياً، بحيث سينشغل المجتمع في خلافات وصراعات مفتعلة.

وفي الختام فإننا ندعو الشعب الكويتي وقواه الحية لمجابهة هذا المقترح الخطر، وتنبيه النواب إلى ضرورة السعي لتحقيق انجازات ومكتسبات جدية للشعب الكويتي وصيانة حقوقه وعدم التضييق عليه أو التعدي على حرياته وحقوقه.

الكويت – 19 نوفمبر 2022

الموقعون:

إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

جمعية الخريجين الكويتية

جمعية أعضاء هيئة التدريس – جامعة الكويت

رابطة الأدباء الكويتية

رابطة الإجتماعيين الكويتية

قائمة الراية – المملكة المتحدة

قائمة الوسط الديمقراطي – جامعة الكويت

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

الرابطة الوطنية للأمن الأسري

جمعية سوروبتمست لتنمية المجتمع

الجمعيه الكويتية للتخطيط الاستراتيجي

جمعية ريادة الأعمال التنموية

الجمعيه الكويتيه لدعم المخترعين والابتكار

جمعيه التمريض الكويتية

الجمعية الكويتية للعمل الوطني

الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

الجمعية الوطنية لحماية الطفل